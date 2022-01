„The Masked Dancer“ Oli.P macht sich zum Affen – und gewinnt die ProSieben-Show

Köln - Für diesen Sieg machte er sich gern zum Affen: Sänger Oliver Petszokat – besser bekannt als Oli.P – hat die erste Staffel der ProSieben-Show „The Masked Dancer“ gewonnen. Der 43-Jährige setzte sich im Finale der Kostüm-Sendung recht souverän gegen all seine Konkurrenten durch, indem er die meisten Stimmen des Publikums einsammelte. Danach zwängte er sich aus der Maske, in der er in den vergangenen Wochen in der Show lässig zu Hits von Peter Fox und Michael Jackson getanzt hatte. Es handelte sich um einen stark behaarten Affen in einem Trainingsanzug aus Ballonseide.