„The Masked Dancer“ bei ProSieben „The Masked Singer“-Ableger startet im Januar

Köln - Der Tanz-Ableger der erfolgreichen ProSieben-Kostümshow „The Masked Singer“ – genannt „The Masked Dancer“ – startet am 6. Januar. Das teilte der Sender am Dienstag mit. Geplant seien vier Live-Shows, in denen „sieben prominente Undercover-Dancer mit spektakulären Tanz-Inszenierungen“ auftreten sollen.