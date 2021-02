The Future Bites Steven Wilson: Vom Prog-Zauberer zum Pop-Zampano

Selbst wenn ein Stück mal ausufert wie das zehnminütige "Personal Shopper", hat es wenig Ähnlichkeit mit einstigen Progressive- oder Artrock-Brocken seiner Bands Porcupine Tree, Blackfield und No-Man. Stattdessen ist hier viel Elektropop zu hören, wie er in Wilsons Lieblingsjahrzehnt, den 80ern, aktuell war. Inklusive Soul- und Gospel-Einschlag, in "Eminent Sleaze" sogar mit Seventies-Anklängen an The Temptations oder Isaac Hayes.

Schwermütige Balladen wie "Man Of The People" oder "Count Of Unease" kann Steven Wilson natürlich immer noch. Auch die textliche Ebene bleibt gewohnt ambitioniert: "The Future Bites" ist laut Label Caroline "eine Erkundungsreise in den menschlichen Verstand in Zeiten des Internets" und in "eine Welt der Süchte des 21. Jahrhunderts".

Für die Abkehr vom bewährten, an frühe Genesis, Pink Floyd oder King Crimson anknüpfenden Bombast-Rocksound sei er "von vielen Leuten für dumm erklärt worden", auch von Managern und Plattenfirmen. Das sagte Wilson kürzlich im Interview von "Loudersound" über seine Solo-Jahre seit 2010. "Aber insgesamt fühlte ich mich damit glücklicher, als ich es lange Zeit war. Ich bin von Natur aus ein bisschen der Kontrollfreak, daher wollte ich die Kontrolle zurückhaben."

Auch auf das eingangs erwähnte, bei puristischeren Fans so umstrittene Stück "Permanating" ist der Sänger, Multiinstrumentalist und Produzent stolz, wie er dem Fachblatt "Gitarre & Bass" schon 2017 sagte. "Es ist nicht so, als würde ich da etwas vortäuschen, das ich nicht bin."

Denn zugänglichere Musik sei für ihn nichts Anrüchiges. "Es ist mein Kindheitstraum, eine ähnliche Pop-Ikone zu werden wie Prince oder David Bowie, mit deren Musik ich aufgewachsen bin", gab Wilson in dem Interview zu. "Und ein Teil von mir arbeitet immer noch daran, den Mainstream-Pop zu erreichen. Allerdings ohne blöde Songs zu schreiben oder faule Kompromisse einzugehen (...)."

