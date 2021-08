The Dirty Waters Stuttgarts bestgehüteter Pop-Geheimtipp

Neohippieskes Milieu

Vielmehr taucht man bei den stets ekstatischen Konzerten an gerne ungewöhnlichen Orten (etwa dem Modeladen „Abseits“ oder in einer temporären Location beim Nordbahnhof) in ein neohippieskes Milieu ein, das Second-Hand-Klamotten stilsicher mit Batiktüchern mischt und sich dabei selbst genügt – jedenfalls solange die Musik gut ist. Die Liste der bei der Releaseshow verlorenen und später wiedergefundenen Gegenstände in der besagten Whatsapp-Gruppe spricht jedenfalls dafür, dass diese Leute feiern können, und die vier Musiker zählen definitiv dazu.