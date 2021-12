The Cure in Stuttgart Konzert 2022 in der Schleyerhalle

Stuttgart - Ziemlich genau fünf Jahre ist es her, seit The Cure zum letzten Mal die Schleyerhalle unter Strom gesetzt haben: Mit einem dreistündigen Programm voller Hits aus 40 Jahren Band-Geschichte ließen sie keine Wünsche offen. 2022 soll nun die nächste Europa-Tournee stattfinden, so die Situation es zulässt, und am 21. November auch wieder nach Stuttgart führen.