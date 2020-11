„The Crown“, vierte Staffel Achtung, jetzt kommt ihr Auftritt: Lady Diana

Margaret Thatcher trägt königsblau

Zudem bettet „The Crown“ seine Story perfekt in die britische Zeitgeschichte ein. Ebenfalls in der ersten Episode der vierten Staffel begegnet der Zuschauer der neuen Premierministerin Margaret Thatcher. Vor der Queen macht sie einen extrem tiefen Knicks als Zeichen der Ehrerbietung – und ist sicher nicht zufällig komplett in Blau gekleidet, eigentlich die Farbe der Könige. Thatchers harte neoliberale Politik wird Elisabeth und deren Neutralitätsgebot im Folgenden auf eine harte Probe stellen.

Grandios wird das gespielt von Gillian Anderson (exakt: bekannt aus „Akte X“ als FBI-Agentin Dana Scully) als Maggi Thatcher (wir tippen schwer auf einen Emmy im nächsten Jahr) und natürlich von Oscar-Gewinnerin Olivia Colman, die auch in dieser Staffel die Queen ist und immer mal wieder trotzig-sauer ihre Schnute zieht (auf gut English: „to curl her lips“; oder noch besser: „pull a pout“).

Ein Bombenanschlag in der ersten Folge

Überhaupt, diese Schauspieler: Emma Corrin als Diana, eine Entdeckung: niemals in der Versuchung, durch reine Äußerlichkeiten einen Look-a-like-Wettbewerb mit den ja längst ikonischen Diana-Fotos anzustreben – ganz konzentriert auf Psychologie und Charakter. Ihr ganz pointiertes Spiel reizt auch Josh O’Connor, den Kinofreunde 2017 in dem britischen Schwulendrama „God’s own Country“ schätzen gelernt haben und der in „Crown 4“ wieder Prinz Charles spielt, zu Meisterleistungen. Die unstillbare Sorge, der Last einer niemals freiwillig angenommenen Rolle nicht gewachsen zu sein – O’Connor kann sie in einem einzigen Augenaufschlag zum Ausdruck bringen.

Aber erst die Regie Ben Carons macht aus alledem ein Kronjuwel. Gleich in der ersten Folge droht ein großer Einschnitt; ein Bombenanschlag der IRA trifft die königliche Familie. Wie es Caron gelingt, eine lange, ruhige Folge eigentlich höchst idyllischer Bilder von einer Moorhuhnjagd in Schottland, einem Lachsfischen auf Island und einer Kutterfahrt vor der irischen Küste so zu verschränken, dass die Spannung bis zum Siedepunkt gesteigert wird – das ist eben nicht nur TV-, sondern Filmkunst auf höchstem Niveau, wie man es auch vielen Kinoproduktionen viel öfter wünscht.

Die Familie bricht auseinander

Die vierte „Crown“-Staffel endet mit dem Sturz Thatchers als Premierministerin 1990. Die britische Politik liegt in Scherben – so wie die Royal Family, in der gerade die Ehen der Prinzen reihenweise in die Brüche gehen. Staffel fünf und sechs sind bei Netflix in Planung. Und die Royal Familiy liefert ja bekanntlich aktuell reichlich Stoff für weitere Fortsetzungen. Auch deshalb: God save the Queen!

Ab Sonntag, 15. November, auf Netflix verfügbar.