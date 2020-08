„The Crown“ Australierin Elizabeth Debicki verkörpert Prinzessin Diana

New York - Die Fernsehserie „The Crown“ hat ihre neue Prinzessin Diana gefunden. Die Schauspielerin Elizabeth Debicki solle in den Staffeln fünf und sechs die Rolle der Prinzessin von Wales übernehmen, teilte der US-Streamingdienst Netflix am Sonntag mit. „Für mich ist es eine wahres Privileg und eine Ehre, an dieser meisterhaften Serie mitzuwirken, die mich von der ersten Folge an gefesselt hat“, erklärte die 29-Jährige Australierin. Die 1997 tödlich verunglückte Prinzessin Diana lebe in Herzen sehr vieler Menschen weiter.