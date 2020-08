«The Beauty of Living Twice» Sharon Stone schreibt ihre Memoiren

Als männermordende Krimi-Schriftstellerin Catherine Tramell in "Basic Instinct" schlug die Schauspielerin 1992 lässig die Beine übereinander, eine verruchte Szene, die in die Filmgeschichte einging. Für ihre Rolle als drogensüchtige Mafiaboss-Gattin in "Casino" (1996) an der Seite von Robert de Niro unter der Regie von Martin Scorsese holte sich Stone eine Oscar-Nominierung.