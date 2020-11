Thanksgiving in den USA Traditioneller Feiertag unter Corona-Richtlinien

New York - Inmitten der sich verschärfenden Corona-Krise haben die Menschen in den USA am Donnerstag Thanksgiving gefeiert. Zum ersten Mal hatte die Gesundheitsbehörde CDC den Bürgern dringend von den sonst üblichen Reisen quer durch die USA zu Familienangehörigen abgeraten, doch ließen sich Millionen US-Bürger davon nicht abhalten. Die Sorge, dass Thanksgiving die Verbreitung des Coronavirus weiter beschleunigen wird, ist groß. Bereits am Vorabend wurde die höchste Zahl an Corona-Toten in den USA seit einem halben Jahr registriert.