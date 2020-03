Thalia Theater Yael Ronen startet ihre "(R)Evolution" in Hamburg

Und dann ist da noch das Eifersuchtsdrama von "Ricky" und "Stefan" in futuristischen Outfits über ihre Probleme beim Cybersex. Die münden beim einen im Ausruf "Ich will nicht mehr aus Fleisch sein - ich will digital werden!". Eine weitere Szene beschwört das Zusammenrotten digitaler Haushaltsgeräte wie Kühlschrank, Staubsauger und Toaster, die ihren Besitzer dazu nötigen, was er zu essen und wann er zu Bett zu gehen hat.

All das wirkt überaus kurzweilig und eingängig. Doch ob der Abend, wie von der Regisseurin in einem Web-Auftritt des Theaters erklärt, tatsächlich "tragikomisch" wirkt und zu einem Zeitpunkt, den Ronen als "Scheideweg" beschreibt, zum Reflektieren und vielleicht sogar zum Handeln anregt, erscheint fraglich. Denn vieles wirkt eher comic-artig witzig und bereits bekannt als gedanklich vertieft und unter die Haut gehend erschreckend.

Am eindrücklichsten dürfte vielleicht der Prolog André Szymanskis in Erinnerung bleibt: In einem virtuosen Wortschwall erklärt da der fulminante Schauspieler seinem Publikum, wie das Theater der Zukunft aussehen werde: basisdemokratisch, intendantenfrei und mit Angeboten je nach Lebenssituation des Zuschauers.