Teures Benzin Wann der Spritpreis am günstigsten ist

Warum steigt der Preis eigentlich derart stark an?

Dazu muss man wissen, dass der Benzinpreis an der Zapfsäule nur zu rund einem Drittel von den Ölfirmen bestimmt wird. Zwei Drittel des Preises setzen sich aus Energiesteuern, der Umsatzsteuer und neuerdings auch der CO2-Abgabe zusammen. Die politisch beschlossene Absenkung der Mehrwertsteuer im vergangenen Jahr und der dann wieder erfolgte Anstieg in diesem Jahr hat daher den Benzinpreis direkt beeinflusst – erst nach unten, dann wieder nach oben. Bei Dieselkraftstoff ist der Anteil, der sich aus dem Rohölpreis, den Raffineriekosten, dem Vertrieb und den Gewinnen der Firmen zusammensetzt, mit knapp 49 Prozent höher als bei Super E10. Hier versuchen die Mineralölfirmen den Preis so flexibel wie möglich anzupassen – was man an den regen Bewegungen an den Preistafeln ablesen kann.

Welche Gründe spielen bei der Preisgestaltung die Hauptrolle?

Der Grundpreis orientiert sich am Rohöl. Beim Ölmarkt handelt es sich um einen weltweiten Markt, als Orientierung werden die Notierungen für das Nordseeöl Brent und die amerikanische Referenzsorte West Texas Intermediate (WTI) genommen. Der Ölpreis wird in US-Dollar je Fass von 159 Litern (Barrel) angegeben. Da auch der Wechselkurs schwankt, machen sich Abweichungen auch beim deutschen Benzinpreis bemerkbar. Aktuell ist der Euro eher schwach zum Dollar – ungünstig für deutsche Autofahrer.

Welchen Einfluss hat die Konjunktur auf die Preise?

Der Preis richtet sich nach Angebot und Nachfrage. Daher kommt es auch dann regelmäßig zu Preiserhöhungen, wenn damit gerechnet wird, dass der Verkehr zunimmt – in diesem Jahr hat das besondere Bedeutung zu Ferienbeginn, da der Anteil der Urlauber, die mit dem Auto in die Feriengebiete unterwegs sind, höher ist als in normalen Jahren. Das Gleiche gilt für die Weltkonjunktur. Wenn die Wirtschaftsleistung – wie etwa nach der Coronakrise – anzieht, steigt die Nachfrage und damit auch der Preis. Gebremst wird das allerdings, wenn das Angebot zu groß ist – daher sind die Absprachen der Opec-Staaten mitentscheidend für den Anstieg der Preise.

Wieviel Verantwortung trägt die Opec an diesem Punkt?

Die Treffen der erdölexportierenden Staaten (Opec) sorgen immer noch regelmäßig für Schlagzeilen. Vor allem die Herrscher aus dem Mittleren Osten – allen voran der saudische Kronprinz Muhammad bin Salman – sind dabei für ihre oft kämpferische Haltung bekannt. Dreht die Opec den Ölhahn auf, sinken die Preise; einigen sich die Staatschefs auf niedrigere Fördermengen, steigt der Preis. Das ist zumindest die Theorie, in der Praxis gilt das schon länger nicht mehr. Das liegt daran, dass die Bedeutung der Liefermengen durch die Opec-Staaten abgenommen hat. Dennoch sind die Opec-Staaten auch heute noch für rund 40 Prozent der weltweiten Förderung verantwortlich und besitzen gut 70 Prozent der weltweiten Vorräte. Der Mineralölwirtschaftsverband (MWV) betont, dass die Ölversorgung in Deutschland in vollem Umfang gesichert. „Deutschland bezieht Öl aus rund 30 Ländern weltweit. Hauptlieferanten sind Russland, Norwegen, Großbritannien und Kasachstan.“

Wie wird es am Ölmarkt voraussichtlich weitergehen?

Öl ist nach Einschätzung des Ölkartells Opec auch im Jahr 2040 noch der weltweit wichtigste Energieträger. Wie die Organisation erdölexportierender Staaten in ihrem aktuellen Ausblick für den Ölmarkt schreibt, wird gleichzeitig der weltweite Energiebedarf um rund 25 Prozent steigen. Der Anteil von Öl am gesamten Energiemix mache 2040 rund 28 Prozent aus. Der zweitgrößte Anteil wird dann laut dem Bericht nicht mehr auf Kohle, sondern auf Gas (25 Prozent) entfallen.