Teure Sanierung Die Marine hat ihr Segelschulschiff "Gorch Fock" zurück

Die "Gorch Fock" lief noch am späten Nachmittag in die Nordsee aus. Sie wird kommenden Montag (4.10.) in ihrem Heimathafen Kiel zurückerwartet. Auf den letzten Kilometern sollen nach Angaben der Marine auch Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) und der Inspekteur der Marine, Vizeadmiral Kay-Achim Schönbach, mitfahren.