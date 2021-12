Teuerungsrate Wenig Entspannung an der Preisfront

An der Zapfsäule und beim Blick auf die Heizkostenrechnung wird die Teuerung besonders deutlich. Durchschnittlich 1,68 Euro pro Liter kostete der Liter Super E10 laut ADAC im November. Damit wurde der Rekord von 1,67 Euro im September 2012 übertroffen. Leichtes Heizöl – das etwa für die Heizung in privaten Haushalten verwendet wird – kostete im November sogar doppelt so viel wie ein Jahr zuvor. Der Erdgaspreis für Privatkunden wurde laut Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) im Schnitt um ein Fünftel erhöht. Beim Jahresvergleich gilt es zu berücksichtigen, dass Rohöl und Erdgas 2020 relativ günstig waren. Als nach Überwindung der Rezession die Nachfrage ansprang, erhöhten die Opec-Länder, aber auch die Ölproduzenten in den USA ihre Förderung nur langsam. Deshalb stiegen die Preise noch deutlich über das Vorkrisenniveau.