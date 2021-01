Teststrecke im Murgtal Iveco testet Wasserstoff-Lkw im Südwesten ab 2023

Stuttgart - Landesverkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) unterstreicht gerne, wie wichtig es sei, in Sachen Mobilität der Zukunft offen für alle alternativen Antriebstechnologien zu sein. Denn in der Vergangenheit war Hermann besonders im Zusammenhang mit der Teststrecke für Oberleitungslastwagen im badischen Murgtal in die Kritik geraten: Das Land bevorzuge hier einen alternativen Antrieb für Lkw einseitig, lautete der Vorwurf aus Politik und Wirtschaft.