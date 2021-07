Testspiel FC Bayern verliert bei Nagelsmann-Debüt

Upamecano in der Anfangself

Kölns Coach Steffen Baumgart bot in der dritten Vorbereitungspartie der Rheinländer, die ein Trainingslager in Donaueschingen absolvieren, dagegen eine Startelf auf, die auch am 15. August gegen Hertha BSC so auf dem Feld stehen könnte. Unter anderem durften Stammtorwart Timo Horn, Kapitän Jonas Hector und Rückkehrer Mark Uth von Beginn an ran.

Bei den Bayern standen die beiden Neuzugänge Omar Richards und Dayot Upamecano in der Anfangself. Sie wurden direkt Stresstests unterzogen und auch Nagelsmann benötigte nur sechs Minuten, um auf Betriebstemperatur zu kommen. Gemeinsam mit Sportvorstand Hasan Salihamidzic freute er sich über die Führung durch Armindo Sieb. Nachdem es Jan Thielmann (20.) und Uth (27.) gelungen war, die Partie binnen sieben Minuten zu drehen, verfinsterte sich Nagelmanns Miene. Sie hellte sich aber rasch wieder auf, weil Joshua Zirkzee zum zwischenzeitlichen 2:2 für den FCB traf (34.).

Für einen Großteil der Spieler war nach dem ersten Durchgang Schluss. Beide Trainer wechselten eifrig durch. Darunter litt jedoch der Rhythmus. Trotzdem kam Uth vor rund 6000 Zuschauern zu seinem zweiten Treffer. "Es ist schön, vor Fans gegen die Bayern zu gewinnen. Aber natürlich können wir das Ergebnis einschätzen", sagte der Doppeltorschütze bei "MagentaSport".

