Testspiel in Wiesbaden DFB-Frauen trotzen Corona: Sieg über Australien

Sjoeke Nüsken (11. Minute), Kathrin Hendrich (48.), Jule Brand (63.), Laura Freigang (65.) und Linda Dallmann (München/90.+1.) markierten am Samstag in Wiesbaden die Treffer für das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg. Emily Gielnik traf zweimal spät für das Gäste-Team (79./90.+2). Am Dienstag trifft die DFB-Mannschaft an gleicher Stelle auf Norwegen (16.00 Uhr/ZDF)