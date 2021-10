Testspiel gegen SV Sandhausen VfB Stuttgart verliert deutlich

In der Begegnung über 70 Minuten erzielte Mateo Klimowicz (50.) das einzige VfB-Tor. Für Sandhausen trafen Arne Sicker (9.), Pascal Testroet (12.), Christian Kinsombi (39.) und Daniel Keita-Ruel (70.). In den letzten 20 Minuten kam Stuttgarts Neuzugang Wahid Faghir, der zuvor mit muskulären Problemen zu kämpfen hatte, zu seinem Debüt. Die Partie fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Das Team von SVS-Trainer Alois Schwartz fuhr anschließend in ein Kurztrainingslager.