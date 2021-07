Testspiel gegen den FC Barcelona in Planung Tritt Lionel Messi gegen den VfB Stuttgart an?

Ob Lionel Messi dann am Ball sein wird, bleibt ebenfalls eine offene Frage. Zurzeit befindet sich der argentinische Superstar mit der Nationalmannschaft bei der Copa América. Und nach dem Finale gegen Brasilien am Sonntag wird der 34-Jährige sicher erst einmal in den Urlaub verschwinden. Ob er anschließend wieder das Trikot des FC Barcelona überstreift, ist aufgrund seiner Vertragssituation nicht geklärt.