Testspiel des Bundesligisten Spielt Lionel Messi gegen den VfB Stuttgart – oder nicht?

Stuttgart - Die leise Hoffnung hat natürlich bestanden: Lionel Messi in der Mercedes-Benz-Arena. Doch der Superstar des FC Barcelona wird beim Testspiel gegen den VfB Stuttgart am Samstag (18 Uhr) nicht am Ball sein. Der Argentinier befindet sich noch im Urlaub. Erst am kommenden Montag ist offizieller Dienstbeginn für den Argentinier, nach drei Wochen Erholung. Diese hat ihm der Trainer Ronald Koeman nach dem Gewinn der Copa América zugestanden.