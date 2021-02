Testlauf am Marbacher Bahnhof abgeschlossen Videoberatung wird zur Normalität

Marbach - Pendler am Marbacher Bahnhof mussten sich vor einigen Monaten mit einer einschneidenden Veränderung arrangieren. Tickets konnten plötzlich nicht mehr bei einem leibhaftigen Mitarbeiter hinter dem Schalter angefordert und bezahlt werden. Stattdessen startete in der Schillerstadt wie in einer Reihe anderer Kommunen probehalber die Umstellung auf ein Videoreisezentrum. Seitdem werden Kunden via Bildschirm beraten. Ein Ansatz, der nun in den Dauerbetrieb übergeht, da eine begleitende Untersuchung dem Modell eine hohe Kundenzufriedenheit attestiert und sich die Technik als robust genug erwiesen hat. Darüber wurde nun auch der Verkehrsausschuss des Verbands Region Stuttgart in Kenntnis gesetzt.