Test des VfB Stuttgart gegen den 1. FC Heidenheim Philipp Förster und Co. mit knappem Sieg

Rote Karte für Borna Sosa

Am nächsten Samstag, 21. November, wird es für den VfB in der Bundesliga wieder Ernst. Dann steht die Auswärtspartie bei der TSG Hoffenheim an. In der Vorbereitung darauf wird auch Borna Sosa von Montag an wieder mit dabei sein. Früher als geplant, denn der Linksverteidiger hat im EM-Qualifikationsspiel der U21 Kroatiens in Edinburgh nach einem unbeherrschten Tritt gegen einen schottischen Spieler die Rote Karte gesehen.

