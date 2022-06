Terrorismus Äthiopien: Null Toleranz nach Massaker an 100 Zivilisten

Am Samstag war es nahe der Stadt Gimbi und in mehreren umliegenden Dörfern zu den Angriffen gekommen, die sich nach Angaben von Augenzeugen vor allem gegen Angehörige der amharischen Volksgruppe richteten. Augenzeugen hatten berichtet, mehr als 100 Menschen seien von den bewaffneten Tätern erschossen worden. "Die Regierung scheint nicht gewillt und bereit zu sein, dieser Gewalt ein für alle Mal Einhalt zu gebieten", teilte die größte Oppositionsgruppe der Amhara am Montag mit.