Terroranschlag Islamisten sollen Absicht des Wien-Attentäters gekannt haben

Inzwischen haben die Ermittler konkretere Anhaltspunkte: Beide Männer hatten - wie schon im November bekannt wurde - im Juli 2020 den späteren Attentäter in Wien besucht und auch bei ihm übernachtet. Nun teilte die Bundesanwaltschaft mit, dass der Attentäter kurz vorher das später genutzte Schnellfeuergewehr gekauft habe. Es habe damals Treffen mit anderen Islamisten aus Österreich und der Schweiz gegeben, das DNA-Profil einzelner Teilnehmer habe später auf den bei dem Anschlag verwendeten Waffen und auf dem IS-Siegelring nachgewiesen werden können, den der Attentäter bei der Tat getragen hatte.

Die Ermittler folgern daraus, dass die beiden Männer es seit diesem Besuch "zumindest für möglich" hielten, dass der spätere Attentäter seine Absichten in die Tat umsetzen würde. "Dies nahmen die Beschuldigten billigend in Kauf, ohne diese Anschlagspläne - wie es das Gesetz bei solchen Taten verlangt - bei den zuständigen Behörden anzuzeigen." Stattdessen hätten die Männer am Abend des Anschlags noch vor dessen Beginn angefangen, auf ihren Handys und in sozialen Netzwerken ihre Kommunikation mit dem Attentäter zu löschen.

