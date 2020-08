«Terrorakt» Angriff in Niger: Sechs Franzosen und zwei Nigrer getötet

Die französischen Streitkräfte des "Barkane"-Einsatzes in Westafrika leisten Unterstützung, es gab zuvor eine Anfrage der nigrischen Behörden, wie der französische TV-Nachrichtensender BFMTV am Abend unter Berufung auf den französischen Generalstab berichtete. Die frühere Kolonialmacht Frankreich ist in Westafrika massiv im Einsatz gegen Islamistenmilizen. Der Anti-Terror-Einsatz "Barkhane" war im Februar auf rund 5100 Soldaten aufgestockt worden.