Terror in Reading Drei Tote bei Terrorangriff in englischem Park

London - Bei einem Terrorangriff in der britischen Stadt Reading sind nach Polizeiangaben drei Menschen getötet worden. Drei weitere Personen wurden bei dem Vorfall am Samstagabend schwer verletzt. Ein 25-jähriger Mann wurde unter Mordverdacht festgenommen. Am Sonntag stufte die Polizei die Tat als terroristisch ein. Hintergründe oder mögliche Tatmotive wurden zunächst nicht bekannt. Der junge Mann ist übereinstimmenden Medienberichten zufolge ein Flüchtling aus Libyen.