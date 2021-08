Terminstau Durch Corona: Lange Wartezeiten bei Fahrprüfungen

Müssen die Prüflinge also die Terminvergabe-Probleme des Tüv ausbaden? "So grundsätzlich kann man das nicht sagen", erklärte der Vorsitzende der Bundesvereinigung der Fahrlehrerverbände, Jürgen Kopp. "Natürlich fallen unter Umständen mehr Fahrstunden an, wenn man sich auf die erwartete Prüfungszuteilung nicht vollumfänglich verlassen kann. Das hat sicher zu erheblichen Anpassungsproblemen geführt. Andererseits können auch die Fahrschulen nicht immer die Wünsche der Schüler erfüllen, weil die Auslastung der Ausbildungskapazität an Grenzen stößt."

Um das Problem in den Griff zu bekommen, setzt der Tüv gemeinsam mit den Fahrlehrerverbänden auf Maßnahmen, die vor allem das Personal betreffen. "Die Fahrprüfer leisten Mehrarbeit und verschieben in Absprache mit dem Betriebsrat ihren Urlaub. Soweit möglich, werden amtlich anerkannte Sachverständige aus anderen Arbeitsgebieten ausgeliehen, zum Beispiel aus der Hauptuntersuchung von Fahrzeugen", so Bühler. Einige Prüfer würden sogar aus dem Ruhestand zurückgeholt.

Für die Verärgerung einiger Prüflinge über die langen Wartezeiten hat Bühler Verständnis, wie er sagt. Die Monopol-Stellung des Tüv sieht er aber nicht als Ursache des Problems: "Wenn die Alleinbeauftragung fällt, gibt es nicht automatisch mehr Prüfkapazitäten. Auch dort, wo es eine freie Wahl der Prüforganisation gibt, gab es Verzögerungen. Das zeigt, dass wir uns mit den konkreten Herausforderungen und nicht mit Systemfragen beschäftigen sollten."

