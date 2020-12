Nach Corona-Absagen Handball-Boss fordert mehr Sicherheit für Profis

Vorwürfe gab es jedoch weder von Funktionären noch aus dem Kreis der Teamkollegen. "Ich habe den Jungs alles Gute gewünscht und habe totales Verständnis dafür in dieser speziellen Situation. Ich war auch mal in einer ähnlichen Phase, in der die Nationalmannschaft für mich kein Thema mehr war", sagte Torwart-Oldie Johannes Bitter. Und Kapitän Uwe Gensheimer erklärte: "Ich respektiere die Entscheidung, auch wenn ich es sehr schade finde, dass die Jungs nicht dabei sind."