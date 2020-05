Termin kann eingehalten werden Bottwartalbahn-Studie im Sommer

Um die mögliche Reaktivierung der Bottwartalbahn beziehungsweise den Bau einer Regionalstadtbahn zwischen Marbach und Heilbronn ist es in den vergangenen Monaten ruhig geworden. Der Grund: Die Anliegergemeinden der einstigen Strecke befinden sich im Wartestand, was die im Sommer 2018 in Auftrag gegebene Machbarkeitsstudie durch ein Planungsbüro aussagen wird. Die Fertigstellung war frühestens für den Frühsommer diesen Jahres terminiert.