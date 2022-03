Teodor Currentzis und der Krieg Der SWR steht zum Chefdirigenten

Auch der SWR-Intendant Kai Gniffke stellt sich schützend vor den bislang nicht offen gegen Putin Stellung nehmenden Stardirigenten. „Teodor Currentzis“, so Gniffke, „hat uns keinen Anlass gegeben daran zu zweifeln, dass er ebenfalls in aller Deutlichkeit für Frieden eintritt. Denn genau das war schon immer seine künstlerische Vision: mit Hilfe der Musik zu einem friedlichen Miteinander beizutragen und Grenzen zu überwinden.“ Man helfe niemandem und beende schon gar nicht den Krieg, so der Senderchef, wenn man Künstlerinnen und Künstler, die in Russland leben und arbeiten, pauschal verurteile und die Zusammenarbeit durch einen Automatismus beende.