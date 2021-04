Tennisvereine im Kreis Zumindest Einzel darf gespielt werden

Marbach und Bottwartal - Hallensportarten schauen nach wie vor komplett in die Röhre, unter freiem Himmel darf nur zu zweit Sport getrieben werden oder aber im Falle von Kindern unter 14 Jahren in Fünfer-Gruppen. Mit am wenigsten Probleme haben mit diesen Auflagen die Tennisspieler. Daher sind mittlerweile die Plätze in der Region geöffnet und der Betrieb läuft – natürlich mit Einschränkungen. So darf nur Einzel gespielt werden, die Nutzung der Duschen und Umkleiden ist untersagt, und nach dem Spiel muss man die Anlage direkt wieder verlassen.