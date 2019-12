Tennistalent Liam Gavrielides 15-Jähriger verstärkt den TC Oberstenfeld

Liam Gavrielides war aber nicht der einzige TCO-Akteur, der bei den Titelkämpfen in Essen an den Start ging. Auch Emil Rast hatte es ins 32-köpfige U16-Feld geschafft – allein die Qualifikation für dieses Turnier ist eine große Leistung. Rast traf allerdings gleich in der ersten Runde auf den an Position acht gesetzten Elias Peter (TC BW Ludwigshafen). Der Oberstenfelder hielt sich gut, unterlag aber letztlich klar mit 4:6, 2:6. Emil Rast soll ebenfalls am 22. Dezember zum Team gehören, das die Titelverteidigung in der Halle in Angriff nimmt. Vom späten Start der ersten Mannschaft profitieren übrigens die zweiten TCO-Herren in der Staffelliga. So konnte man nach dem Auftakterfolg gegen den TC Heilbronn Trappensee II zuletzt gegen die TA TSV Weikersheim mit Emil Rast, Steffen Class (geb. Gundermann), Patrick Kienzle und Nick Jurkowski ein starkes Team stellen, das den Gästen beim 6:0-Erfolg keinen Satzgewinn erlaubte.