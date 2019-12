Tennisspieler des TC Oberstenfeld Gelungener Auftakt in die Winterrunde

In der zweiten Runde machten Mannschaftsführer Julian Schöller und Steffen Class genau dort weiter, wo ihre Kollegen aufgehört hatten. Schöller entschied an Position eins gegen Philipp Staible den ersten Satz mit 6:2 für sich, Class war an Nummer drei mit 6:1 gegen Niklas Schürrle erfolgreich. Doch im zweiten Durchgang wurde es bei beiden spannend. Schöller führte zwar schon 3:0, ließ Staible aber nochmal ins Match zurückkommen. „Das war gar nicht so einfach, weil er deutlich langsamer spielt als alle Gegner, die ich in den vergangenen Wochen hatte“, erklärte der TCO-Kapitän. Nach eine Serie von Breaks behielt er aber mit 6:4 die Oberhand. Noch enger wurde es bei Class, der im zweiten Satz sogar einem Break hinterherlief. Doch am Ende drehte er den 0:3-Rückstand noch in ein 7:5. Damit war die Partie beim Zwischenstand von 4:0 vorzeitig entschieden.