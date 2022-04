Tennis Zverev nach Monte-Carlo-Aus: Läuft "noch nicht richtig rund"

Auch nach seiner Oberschenkelblessur will Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev an seinem Turnierplan mit einem Start in München in gut einer Woche festhalten. "Es ist enttäuschend, jetzt muss ich wieder versuchen zu regenerieren, was ich langsam ein bisschen doof finde", sagte der 24-Jährige nach seiner Halbfinalniederlage beim ATP-Turnier in Monte Carlo beim Pay-TV-Sender Sky.