Tennis Zverev kritisiert ATP: "Sollte für die Spieler da sein"

Zverev hatte wie Novak Djokovic gefordert, an einem Ort alle Turniere zu spielen, um das Reisen und somit die Corona-Gefahr zu minimieren. "Das hat die ATP nicht interessiert", sagte der 23-Jährige, der nach dem frühen Aus in Rotterdam am Samstag das Turnier in Acapulco gewonnen hatte. Das nächste Ziel für Zverev ist nun das Masters in Miami.