Tennis Zverev gleicht mit erstem Sieg im ATP-Cup aus

Der 24-jährige Hamburger siegte in Sydney gegen den Weltranglistenzwölften Cameron Norrie 7:6 (7:2), 6:1 und sicherte sich damit einen gelungenen Auftakt in das neue Jahr. Mit einem 1:1 geht die deutsche Herren-Auswahl damit in das entscheidende Doppel. Vor dem Zverev-Auftritt hatte Jan-Lennard Struff deutlich mit 1:6, 2:6 gegen Daniel Evans verloren.