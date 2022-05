ATP-Tour Zverev fordert im Finale von Madrid Jungstar Alcaraz

In diesem Jahr hatten dem 25-Jährigen nur wenige den Einzug ins Finale zugetraut. Noch in der vergangenen Woche schied er beim Turnier in München sang- und klanglos in seinem Auftaktmatch aus. Doch in Madrid hat sich Zverev in dieser Woche von Spiel zu Spiel gesteigert und zeigte im Halbfinale gegen den Griechen Stefanos Tsitsipas beim 6:4, 3:6, 6:2 eine sehr solide Leistung.