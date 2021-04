Tennis-WTA-Turnier Kerber macht Achtelfinal-Einzug in Stuttgart perfekt

"Für das erste Match auf Sand war es nicht so schlecht", bilanzierte die dreimalige Grand-Slam-Turniersiegerin, die bei einem ihrer seltenen Auftritte im Doppel mit Andrea Petkovic ebenfalls noch dabei ist, und meinte: "Für mich ist es großartig, wieder zurück in Stuttgart zu sein." An einem gewohnten Ort mit ungewohnter Atmosphäre will Kerber ihren schwachen Saisonauftakt abhaken. Angesichts ihrer bisherigen Leistungen in diesem Jahr wäre ein Sieg gegen Switolina eine positive Überraschung.

Auch Anna-Lena Friedsam bekommt am Donnerstag gegen die an Nummer fünf gesetzten Aryna Sabalenka aus Belarus die Chance auf das Erreichen des Viertelfinals. Für Außenseiterin Tamara Korpatsch ist das Turnier unterdessen beendet. Die Weltranglisten-137. aus Hamburg zeigte in ihrem ersten Match gegen eine Top-Ten-Spielerin eine beachtliche Leistung, musste sich der früheren US-Open-Finalistin Karolina Pliskova aus Tschechien aber 5:7, 6:3, 3:6 geschlagen geben.

© dpa-infocom, dpa:210421-99-295933/3