Tennis Weltranglisten-Erster Medwedew locker im Achtelfinale

"Es war ein großartiges Match. David ist ein schwieriger Gegner. Es war gut, dass ich vergangene Woche bereits auf Rasen gespielt habe", sagte Medwedew, der in der Vorwoche in 's-Hertogenbosch das Finale erreicht hatte. "Du willst weiter Punkte holen und so lange die Nummer eins bleiben wie möglich", sagte der Russe.