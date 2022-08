Grand-Slam-Turnier Ungeimpfter Djokovic verpasst die US Open

"Leider bin ich nicht in der Lage, zu diesen US Open nach New York zu reisen", schrieb der Serbe. Er danke seinen Anhängern für Nachrichten der Liebe und der Unterstützung. "Viel Glück meinen Mitspielern! Ich werde in guter Form und guter Stimmung bleiben und auf eine Gelegenheit warten, wieder anzutreten. Bis bald, Tennis-Welt!", verkündete Djokovic.