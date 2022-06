Tennis Tennis-Profi Alcaraz mit Pause vor Wimbledon

Der spanische Tennis-Profi Carlos Alcaraz verzichtet auf das Rasen-Turnier ab kommenden Montag im Londoner Queen's Club und muss damit mit der Vorbereitung auf das Grand-Slam-Turnier in Wimbledon warten. Tweet AlcarazGrund seien Probleme am Ellbogen, teilte der 19-Jährige am Mittwoch via Twitter mit.