Tennis-Team-Wettbewerb ATP Cup: Zverev und Co. gewinnen Auftakt gegen Kanada

Sowohl der Hamburger Zverev gegen Denis Shapovalov als auch Jan-Lennard Struff gegen Milos Raonic gewannen ihre Einzel auf der Anlage der Australian Open in Melbourne und sicherten dem Team mit den beiden Punkten den ersten Sieg in der Gruppenphase. Struff bezwang Raonic in zwei Sätzen 7:6 (7:4), 7:6 (7:2), Zverev musste gegen Shapovalov einen Rückstand drehen und besiegte den 21-Jährigen am Ende 6:7 (5:7), 6:3, 7:6 (7:4).