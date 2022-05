Tennis Szene in Wimbledon-Frage gespalten - Djokovic für Mittelweg

Bleiben ATP und WTA bei ihrer Entscheidung, keine Punkte zu vergeben, könnte es zu der kuriosen Situation kommen, dass in Daniil Medwedew ausgerechnet ein russischer Spieler am meisten davon profitiert, indem er Djokovic als Nummer eins der Welt ablöst. "Das wäre in der Tat komisch", sagte Medwedew am Dienstag nach seinem Sieg in der ersten Paris-Runde. "Wenn es keine Punkte gibt, und ich werde die Nummer eins, gut für mich. Wenn es Punkte gibt und ich kann nicht Nummer eins werden, wäre ich angepisst", sagte der Russe. "Ich habe aber keinen Einfluss auf die jeweiligen Entscheidungen."

Hinter den Kulissen laufen bei den Beteiligten heiße Diskussionen - das letzte Wort scheint noch lange nicht gesprochen. Die ehemalige Weltranglisten-Erste Naomi Osaka hat für den Fall, dass es beim Verzicht auf Punkte bleibt, bereits angedeutet, nicht in Wimbledon spielen zu wollen. "Ich spiele schon, um die Aussicht zu haben, mich im Ranking zu verbessern", sagte die Japanerin. Auch weitere Profis scheinen über einen Startverzicht nachzudenken, der Wimbledon 2022 endgültig zu einer Art Showevent machen würde.