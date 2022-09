Tennis Roger Federer vor Abschiedsmatch: "Es wird sicherlich hart"

Federer räumte ein, auf jeden Fall nervös zu sein. "Ich bin mir nicht sicher, ob ich damit klar komme", sagte der Schweizer zu den bestimmt aufkommenden Emotionen. "Ich war vor großen Matches schon oft nervös, aber das fühlt dich komplett anders an", sagte die langjährige Nummer eins der Welt, die beim Training am Donnerstag bereits von den rund 10.000 Zuschauern in London gefeiert wurde. Beim Laver Cup spielt von Freitag bis Sonntag ein Europa-Team gegen eine Auswahl mit Spielern aus dem Rest der Welt.