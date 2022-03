Tennis-Masters-Turnier Auftakt-Aus für Zverev in Indian Wells

Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev hat sein Auftaktmatch beim Masters in Indian Wells unerwartet verloren und ist früh ausgeschieden. Beim ersten Einzel-Auftritt auf der ATP-Tour seit seinem Ausraster in Acapulco vor zwei Wochen unterlag er Tommy Paul aus den USA am Sonntagabend (Ortszeit) 2:6, 6:4, 6:7 (2:7) und verpasste den Einzug in die dritte Runde.