Tennis Kohlschreiber: "Habe nicht mehr die Kraft und Muße"

Das Traditionsevent auf der Iphitos-Anlage in München konnte Kohlschreiber in seiner Karriere dreimal gewinnen. Gegen seinen 15 Jahre jüngeren Landsmann Daniel Altmaier war nach einem 6:7 6:3 und 1:6 bereits in Runde eins Schluss. "Ich bin nicht mehr ganz so der Profi. Ich spiele nicht zweimal am Tag. Ich spiele vielleicht einmal am Tag. Da fehlen einfach viele Stunden im Jahr", sagte Kohlschreiber.