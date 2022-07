Tennis "Trotzdem stolz": Marias Wimbledon-Märchen gestoppt

Ihre gute Freundin Ons Jabeur zog die 34-Jährige am Ellenbogen in die Platzmitte, zeigte mit dem Finger auf sie und animierte das Publikum zu Ovationen. Mit Handküssen zu den Fans verabschiedete sich Maria nach einer innigen Umarmung dann vom Centre Court. Trotz einer erneuten Energieleistung verpasste die zweifache Mutter das nächste Wimbledon-Märchen und den sensationellen ersten Einzug in ein Grand-Slam-Endspiel.