Tennis Halbfinal-Aus für Kerber in Cincinnati

In Cincinnati hatte die 33-jährige Kerber bislang schon zweimal das Endspiel erreicht, aber noch keines dort gewonnen. Das mit gut 1,8 Millionen Dollar dotierte Hartplatz-Turnier gilt als Test für die in anderthalb Wochen beginnenden US Open in New York, das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres. "Ich habe gegen starke Gegner gespielt und habe gute Spiele gewonnen. Ich werde das Selbstvertrauen mit nach New York nehmen", sagte Kerber. "Ich fühle mich gut auf dem Platz."