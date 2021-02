Tennis-Grand-Slam-Turnier Zverev scheitert bei Australian Open an Djokovic

Der 23 Jahre alte Hamburger wusste in Melbourne um 0.30 Uhr Ortszeit in der Nacht zum Mittwoch, dass er nach dem knapp verlorenen US-Open-Finale im Vorjahr auch die Möglichkeit vergeben hatte, erneut um seinen ersten Grand-Slam-Titel zu kämpfen. Denn im Halbfinale am Donnerstag hätte überraschend der russische Qualifikant Aslan Karazew gewartet. Der 27 Jahre alte 114. der Weltrangliste besiegte den am Rücken verletzten Bulgaren Grigor Dimitrow 2:6, 6:4, 6:1, 6:2.