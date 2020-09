Tennis-Grand-Slam-Turnier US Open-Aus: Murray verliert klar gegen Auger-Aliassime

Bei den Damen schafften Serena Williams und Victoria Asarenka den Drittrunden-Einzug. Williams setzte sich gegen die Russin Margarita Gasparjan mit 6:2, 6:4 durch. Die 38 Jahre alte 23-malige Grand-Slam-Siegerin bekommt es im Kampf um den Einzug in das Achtelfinale in einem US-Duell nun mit Sloane Stephens zu tun. Williams triumphierte bislang sechs Mal bei den US Open, die 27-jährige Stephens holt 2017 in New York den Titel.

Asarenka entschied den weißrussischen Vergleich mit der an Nummer fünf gesetzten Aryna Sabalenka mit 6:1, 6:3 für sich. Die frühere Weltranglisten-Erste und zweimalige Grand-Slam-Siegerin Asarenka hatte in der vergangenen Woche den Titel beim von Cincinnati nach New York verlegten Turnier gewonnen, nachdem ihre Finalgegnerin Naomi Osaka wegen einer Verletzung nicht zum Endspiel antreten konnte. Es war Asarenkas erster Turniersieg seit 2016 und der erste als Mutter. Die 31-Jährige ist seit Dezember 2016 Mutter eines Sohnes.

