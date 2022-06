Tennis-Grand-Slam-Turnier Petkovic und Schunk direkt zum Wimbledon-Auftakt raus

Bei ihrem Wimbledon-Debüt unterlag die 18 Jahre alte Schunk in 76 Minuten der Rumänin Mihaela Buzarnescu klar mit 4:6, 2:6. Die Leimenerin hatte sich mit drei Zwei-Satz-Siegen in der Qualifikation erstmals ins Hauptfeld gekämpft. Bei den French Open war Schunk ebenfalls in der ersten Runde ausgeschieden.